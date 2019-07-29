Лукашенко подписал закон о внесении поправок в Хозяйственный и Гражданский процессуальные кодексы

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении кодексов", подготовленный во исполнение решения Конституционного суда от 10 апреля 2018 года "О праве на судебную защиту заинтересованных лиц в приказном производстве". Об этом БЕЛТА сообщили в
С принятием закона в Хозяйственном и Гражданском процессуальных кодексах закрепляется право лица, чьи законные интересы затрагиваются определением о судебном приказе, в течение 10 дней подать в суд мотивированное заявление о полной или частичной отмене такого определения. При этом нужно обязательно обосновать свои возражения и доказать факт нарушения прав и законных интересов.-0-
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