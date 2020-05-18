Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 18 мая 2020
Минск Облачно с прояснениями +9°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:38 Фотоальбом "Акварелия. Белорусская акварельная живопись" презентовали в Минске Культура
18:23 Землетрясение произошло в Китае В мире
18:18 Китайская корпорация САМС передала белорусским медикам 30 тыс. перчаток Общество
18:14 Восстановление мировой экономики после пандемии рассмотрено с участием Макея Политика
18:12 В Беларуси утверждены правила по сертификации подготовки авиационного персонала Общество
18:07 В Беларуси усовершенствованы учет и управление госимуществом Президент
18:01 В проекте КоАП нужно учесть опыт граждан и практикующих юристов - Чайчиц Общество
17:52 Работающие вахтовым методом в соцучреждениях получат доплаты - Минтруда Общество
17:46 Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне Президент
17:41 Продавец магазина косметики в Минске присвоила более Br3 тыс. Происшествия
17:26 Исчисление стажа, пенсии и бесплатное ЭКО - принят указ о соцподдержке отдельных категорий граждан Президент
17:10 В Беларуси в борьбе с COVID-19 очень оперативно проводят необходимую рекогносцировку - эксперт Общество
17:07 Луис Велозу признан лучшим игроком 9-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
17:00 В Минске доставщик еды перевозил наркотики Происшествия
16:51 Матч футбольного чемпионата Беларуси "Смолевичи" - "Минск" перенесен Спорт
16:50 Сотрудникам учреждений соцобслуживания будет положена надбавка за работу в условиях эпидситуации Президент
16:44 ЕЭК из-за коронавируса продлила срок временного ввоза автомобилей до 30 сентября Экономика
16:38 Самолет времен Великой Отечественной войны воссоздадут под Могилевом Регионы
16:38 В Молдове с 1 июня большинство карантинных ограничений будет снято В мире
16:33 Количество сделок с офисной недвижимостью в Минске уменьшилось - НКА Экономика
16:31 Беларусь может нарастить поставки в страны, где не хватает продовольствия в условиях пандемии - Крупко Экономика
16:21 В Мостовском районе мужчина до смерти избил сожительницу Происшествия
16:20 Промпроизводство в Беларуси в январе-апреле снизилось на 3,8% Экономика
16:18 Розничный товарооборот в Беларуси в январе-апреле вырос на 4,7% Экономика
16:08 НАН Беларуси и Академия наук провинции Гуандун создадут совместный центр промышленных технологий Общество
16:05 "Белкоммунмаш" поставит 20 троллейбусов в Санкт-Петербург Экономика
16:04 Определены победители молодежного конкурса Startup Heart Общество
16:02 ВВП Беларуси в январе-апреле снизился на 1,3% Экономика
15:56 Белорусские издательства поддержали республиканский конкурс буктрейлеров Культура
15:48 В Греции Акрополь и 200 других достопримечательностей вновь открыты для посетителей В мире
Все новости
Все новости
Президент
18 мая 2020, 17:46

Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

Фото из архива
Фото из архива

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал принятый парламентом закон "Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.

Амнистия является проявлением гуманизма со стороны государства к гражданам, совершившим преступления, и объявляется, как правило, в связи с особо памятными событиями в истории страны.

В законе определены категории граждан, подлежащих освобождению от наказания: несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды I и II группы, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также некоторые другие категории осужденных и обвиняемых. По данным Министерства внутренних дел, количество таких граждан составит около 5,4 тыс. человек.

Отдельным категориям осужденных, не подлежащих полному освобождению от уголовной ответственности, предусматривается сокращение срока наказания в виде лишения или ограничения свободы на 1 год. Их число составит около 6,4 тыс. человек. В связи со знаковой исторической датой и руководствуясь гуманным подходом, в отличие от предыдущей амнистии 2019 года круг таких лиц расширен за счет граждан, осужденных за коррупционные преступления, а также за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением совершеннолетних, осужденных за наркопреступления, совершенные в составе организованной группы либо с использованием лабораторного оборудования, а также повлекшие смерть человека).

Вместе с тем амнистия не допускает ситуацию, когда могут быть поставлены под угрозу интересы стабильного правового порядка и общественной безопасности. Поэтому в законе четко определяется перечень категорий граждан, совершивших преступления, на которых амнистия не распространяется. В частности речь идет о лицах, совершивших преступления против государства, убийство, причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, преступные деяния сексуального характера, другие преступления, характеризующиеся повышенной общественной опасностью (в том числе нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что повлекло смерть или тяжкие телесные повреждения). Амнистия также не коснется лиц, совершивших новые умышленные преступления после предыдущих актов амнистии или помилования, не возместивших причиненный вред (ущерб), не уплативших полученный преступным путем доход, допустивших особо опасный рецидив преступлений, злостно нарушающих порядок отбывания наказания.

Амнистия также не распространяется на лиц, которым наказание в виде смертной казни в порядке помилования заменено лишением свободы или пожизненным заключением, либо на тех, которым наказание в виде пожизненного заключения заменено лишением свободы, а также к осужденным к пожизненному заключению.

Применение амнистии будет производиться в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу соответственно органами и учреждениями, исполняющими наказание, органами уголовного преследования и судами.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко указы
Новости рубрики Президент
Фото из архива В Беларуси усовершенствованы учет и управление госимуществом
Фото из архива Исчисление стажа, пенсии и бесплатное ЭКО - принят указ о соцподдержке отдельных категорий граждан
Фото из архива Сотрудникам учреждений соцобслуживания будет положена надбавка за работу в условиях эпидситуации
Беларусь заинтересована в активизации контактов с Норвегией на уровне правительства и бизнеса
Касым-Жомарт Токаев. Фото из архив Лукашенко поздравил Токаева с днем рождения
Александр Лукашенко Лукашенко об экспорте продовольствия: главное - продать по хорошей цене
Главное
Фото из архива Исчисление стажа, пенсии и бесплатное ЭКО - принят указ о соцподдержке отдельных категорий граждан
Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне
Сотрудникам учреждений соцобслуживания будет положена надбавка за работу в условиях эпидситуации
Менее 1% - и вы становитесь покупателем квартиры в центре Минска! Выгодная инвестиция в комплексе "Минск Мир"
Топ-новости
В Беларуси усовершенствованы учет и управление госимуществом
Госстандарт рассказал о главных новациях закона "Об обеспечении единства измерений"
Беларусь может нарастить поставки в страны, где не хватает продовольствия в условиях пандемии - Крупко
БКК подписала контракт на поставку калия в Индию по $230 за тонну
Депутаты подготовили ко второму чтению поправки по созданию новой модели валютного режима в Беларуси
В Беларуси утверждены правила по сертификации подготовки авиационного персонала
Проекты КоАП и ПИКоАП вынесены на общественное обсуждение
Китайская корпорация САМС передала белорусским медикам 30 тыс. перчаток
В Беларуси осталось посеять 2,1% площадей яровых культур
"Белкоммунмаш" поставит 20 троллейбусов в Санкт-Петербург
Как пандемия коронавируса отразилась на ЕАЭС, малом бизнесе и глобальных инвесторах
Дороги, дачи и ремонт жилья: прямую линию с жителями Гродненской области провел Иван Лавринович
Совмин определил 77 компаний, которым будут ускоренно возвращать НДС
Определены победители молодежного конкурса Startup Heart
В Беларуси проходят тактические учения с подразделениями ракетных войск ВС
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.