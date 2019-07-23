23 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

В целях совершенствования уголовного законодательства с учетом практики его применения, обеспечения строгого соответствия степени тяжести отдельных деяний и применяемых за них мер ответственности законом предусматривается сокращение нижнего предела наказания за незаконный оборот наркотиков (статья 328 Уголовного кодекса). При этом срок лишения свободы по ч. 2 этой статьи устанавливается от 3 до 8 лет, а по ч. 3 - от 6 до 15 лет (до принятия закона - соответственно от 5 до 8 и от 8 до 15 лет).

Корректировка Уголовного кодекса позволит судам в каждом конкретном случае более избирательно подходить к назначению наказаний за преступления, связанные с оборотом наркотиков, с учетом всех обстоятельств их совершения.

Также законом в рамках противодействия отдельным видам угроз общественной безопасности, актуальным на современном этапе, предусмотрено установление уголовной ответственности за умышленные действия по реабилитации нацизма наравне с разжиганием расовой либо иной социальной вражды.

Вводится уголовная ответственность за склонение спортсмена к использованию допинга, а также за использование в отношении спортсмена без его ведома запрещенных веществ или методов.-0-