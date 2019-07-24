Лукашенко подписал закон по вопросам службы в армии

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Закон принят в целях поддержания постоянной боевой готовности Вооруженных Сил в условиях активизации военной деятельности в мире и Европе. Кроме того, существуют объективные демографические проблемы: существенно уменьшилось количество молодых людей призывного возраста. В то же время число категорий граждан, которые в соответствии с законодательством не призываются на срочную военную службу или службу в резерве (в настоящее время это 76 категорий), является наибольшим на постсоветском пространстве и в странах дальнего зарубежья.

"Принципиально важно, что сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее, - подчеркнули в пресс-службе. - Изменения коснулись предоставления отсрочек для продолжения образования: вводится принцип одноразовости предоставления отсрочки".

Также закон ограничивает принятие на государственную службу, службу в органах системы обеспечения национальной безопасности граждан, которые не прошли воинскую службу, не имея на то законных оснований (уклонившихся от призыва).

Законом внесено изменение в Кодекс об образовании. Теперь выпускники, получившие место работы по распределению или направленные на работу в соответствии с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет средств республиканского бюджета, договором о целевой подготовке специалиста, при добровольном поступлении на военную службу по контракту и прослужившие не менее срока обязательной работы освобождаются от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, затраченных государством на их подготовку.

"Все отсрочки для продолжения образования, предоставленные до вступления в силу закона, будут сохраняться до утраты оснований, по которым они предоставлены", - отметили в пресс-службе Президента.

Одновременно глава государства поручил правительству проработать комплекс мер, направленных на повышение престижа срочной военной службы.

Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.-0-

Ранее предоставленные отсрочки от армии будут сохраняться до утраты оснований для них Как отмечают в министерстве обороны, ранее имелся значительный избыток призывников. В начале 2000-х годов в армию не призывали даже тех, кто имел снятые или погашенные судимости.

Депутат: защита своего Отечества, семьи - святая обязанность каждого Член Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Игорь Мартынов напомнил, что по Конституции защита Республики Беларусь - обязанность и священный долг ее гражданина. "Защита своего Отечества, страны, семьи - святая обязанность каждого гражданина, тем более мужчины", - подчеркнул он.

Дискуссия о новациях службы в армии была открытой и прозрачной - Гигин "Итоговая подпись, которая сейчас поставлена под документом, явилась результатом эффективной общественной дискуссии. И сама эта дискуссия говорит о зрелости нашей политической системы и нашего общества", - сказал декан факультета философии и социальных наук БГУ.

Введение одной отсрочки для продолжения образования стало своевременной мерой - депутат Беларусь по количеству отсрочек от армии (47) опережает Азербайджан (12), Армению (17), Казахстан (18), Россию (22), Украину (30). При этом 85% из них предоставлялись для продолжения образования.