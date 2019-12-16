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Президент
16 декабря 2019, 14:32

Лукашенко подписал закон, упрощающий условия пребывания иностранцев

Фото из архива
Фото из архива

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым внесены изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь". Ранее соответствующий документ был принят Палатой представителей и одобрен Советом Республики Национального собрания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Закон в том числе предусматривает увеличение с 5 до 10 суток срока, в течение которого иностранцы, прибывшие в Беларусь, обязаны зарегистрироваться по месту фактического временного пребывания. Такое решение принято для развития туристической и инвестиционной привлекательности страны, упрощения деловых и частных контактов.

В целом документ направлен на совершенствование ряда правовых норм. В целях обеспечения максимальной защиты интересов общества и государства от угроз различного характера корректируются основания отказа иностранцу в выдаче визы для въезда в Беларусь или во въезде в страну. Одновременно определяется механизм получения иностранцами и их представителями информации о включении в список лиц, въезд которых в Беларусь запрещен или нежелателен.

Примечательно, что данная тема поднималась и во время недавней встречи главы государства со студентами и преподавателями медицинских вузов. Тогда один из иностранных студентов обратился с просьбой увеличить время регистрации для зарубежных гостей после прибытия в Беларусь. Александр Лукашенко отметил, что вопрос о продлении срока регистрации с 5 до 10 дней уже обсуждался. "Эту проблему, если она еще не решена, мы решим", - сказал он.-0-

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