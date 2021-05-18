Лукашенко подробно раскрыл суть принятого 9 мая декрета

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на заседании Совета безопасности подробно раскрыл суть принятого 9 мая декрета №2 "О защите суверенитета и конституционного строя", передает корреспондент БЕЛТА.

"Декрет касается одного случая или момента в истории нашей страны, если не дай бог это произойдет. Вы знаете, какой это случай. Только одного! - сказал глава государства. - И представьте, исходя из опыта прошлого года, какова будет в результате ситуация в стране. Не трудно спрогнозировать. Я ее хорошо прогнозирую. И вот на этот период будет действовать декрет Президента".

"Естественно, когда изберут нового Президента, отпадет и необходимость в подобном декрете. Он будет отменен новым Президентом или же парламентом и Президентом. В зависимости уже от новой Конституции, я надеюсь", - подчеркнул белорусский лидер.

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