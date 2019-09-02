Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к дальнейшему последовательному взаимодействию с Вьетнамом

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил генерального секретаря Коммунистической партии Вьетнама, Президента этой страны Нгуен Фу Чонга с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Традиции дружбы и уважения между народами наших стран служат прочным фундаментом эффективного белорусско-вьетнамского сотрудничества", - говорится в поздравлении.

Глава государства подтвердил готовность Беларуси к дальнейшему последовательному взаимодействию с Вьетнамом для существенного расширения двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической и других отраслях.

Александр Лукашенко пожелал Нгуен Фу Чонгу крепкого здоровья и успехов, а народу этой страны - мира и благополучия.-0-