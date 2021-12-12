Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с национальным праздником - Международным днем нейтралитета. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Руководствуясь данным принципом, Туркменистан вносит весомый вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности, является примером миролюбия и добрососедства", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко выразил убежденность: "Исторически сложившиеся дружественные отношения между Минском и Ашхабадом послужат надежным фундаментом для развития конструктивного политического диалога, активизации экономических и гуманитарных контактов".

Президент подтвердил готовность Республики Беларусь к расширению взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном и пожелал лидеру этой страны крепкого здоровья, новых побед и свершений, народу Туркменистана - благополучия и согласия.-0-