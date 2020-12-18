Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к всестороннему расширению связей с Катаром

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада аль-Тани, его заместителя шейха Абдаллу бен Хамада аль-Тани и жителей этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Взаимная поддержка и солидарность в отношениях между нашими странами являются надежной основой для долгосрочного положительного сотрудничества, - говорится в поздравлении Эмиру Катара. - Подтверждаю готовность к всестороннему расширению белорусско-катарских связей в целях более полной реализации потенциала взаимодействия".

Глава государства также отметил, что в Беларуси высоко оценили полученный от катарской стороны гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом.

Александр Лукашенко пожелал шейху Тамиму бен Хамаду аль-Тани крепкого здоровья, а дружественному катарскому народу - стабильности и процветания.-0-