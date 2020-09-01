Лукашенко подтвердил готовность к всемерному расширению белорусско-узбекского диалога

Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко. Фото из архива

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с национальным праздником этой страны - Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили впресс-службе белорусского лидера.

"За годы независимости Узбекистан добился значительных успехов в государственном строительстве, наращивании экономического потенциала, развитии социальной сферы, - отметил глава белорусского государства. - Убежден, что проводимый вами курс на реализацию важнейших социально-экономических задач и активную внешнюю политику будет способствовать дальнейшему укреплению суверенитета страны, росту ее авторитета на международной арене".

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