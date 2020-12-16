Лукашенко подтвердил готовность содействовать всестороннему развитию белорусско-бахрейнских отношений

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Короля Бахрейна шейха Хамада бен Ису аль-Халифу и Наследного принца, заместителя Верховного главнокомандующего Силами обороны, премьер-министра страны Сальмана бен Хамада аль-Халифу с Национальным днем. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"От имени народа Республики Беларусь и себя лично сердечно поздравляю вас и народ Королевства Бахрейн с Национальным днем. Подтверждаю готовность содействовать всестороннему развитию белорусско-бахрейнских отношений, расширению взаимовыгодного сотрудничества на благо народов наших стран", - отметил глава государства в поздравлении Королю Бахрейна.-0-