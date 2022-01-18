Лукашенко подтвердил планы провести референдум по поправкам в Конституцию в феврале

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум по изменениям и дополнениям в Конституцию планируется провести в феврале этого года, как и было обещано ранее. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по итогам всенародного обсуждения проекта изменений в Конституцию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Думаю, что нам надо в феврале провести, как мы и обещали (мы же обещали в феврале провести), референдум", - сказал белорусский лидер.

"Пусть люди выскажут свое мнение. Никто не будет давить. Мы высказываем откровенно свою позицию. Пройдет, не пройдет (будет или не будет принят на референдуме новый проект Конституции. - Прим. БЕЛТА) - народ решит. Главное, народу довести суть, соль: дорогие, уважаемые товарищи, вот мы предлагаем эту Конституцию, почему - вот причины. Об этом я еще буду говорить в Послании (народу и парламенту. - Прим. БЕЛТА) в ближайшее время", - обратил внимание белорусский лидер.

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Александр Лукашенко