Лукашенко подтвердил планы провести ВГС 4 ноября и отметил попытки вбить клин в отношения с Россией

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает планы провести Высший государственный совет Союзного государства 4 ноября. Об этом он заявил сегодня на встрече с генеральным прокурором России Игорем Красновым, передает корреспондент БЕЛТА.

"С первых шагов своих в этот визит в Минск вы почувствовали, что приехали не к чужим людям. Как бы ни старались в СМИ, особенно, я заметил в последнее время, вбить клин между нами. Мы люди опытные, особенно вы - многое повидали в жизни в связи со своей профессией. Наверное, понимаете, что вокруг нас происходит. Поэтому никуда не деться от этого политического антуража. Но тем не менее хочу еще раз подтвердить: вы приехали не в чужую страну. Вы вообще приехали как к себе домой. Из этого вы должны исходить", - сказал в начале встречи глава государства.

"Мы в канун очень важного события с вами встречаемся. 4 ноября проведем Высший госсовет, несмотря на проблемы, которые вокруг - и со здоровьем людей, лечением их и так далее. Тем не менее это важный Высший госсовет, поскольку за последние полтора десятка лет мы делаем решительный шаг в нашей интеграции", - подчеркнул белорусский лидер.

"Как сказал Президент Путин, мой коллега, что мы практически тем самым снимаем многие и многие, если не все, вопросы в сфере экономики. Мы создаем таким образом, опять же его слова, фундамент наших будущих отношений. Как уж мы будем наши отношения выстраивать, - я думаю, что успешно. Хотелось бы, чтобы это был конкретный сильный шаг", - сказал Александр Лукашенко.

На предстоящем заседании Госсовета руководители двух стран договаривались подписать 28 союзных программ. Президент отметил, что многие наверняка скажут, будто бы это делается оттого, что Беларуси и России "некуда деваться", поскольку в отношении обеих стран действуют санкции и для Беларуси остается один союзник. "Работа (над союзными программами - Прим. БЕЛТА) началась задолго до всех событий здесь, и в России, и до этих санкций, - обратил внимание глава государства. - Может быть, действительно, мы лишний раз увидели, кто у нас друзья, кто у нас соперники, а кто - настоящие враги. Мы это видим. Думаю, что каждый день будут открываться все новые и новые факты".-0-

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