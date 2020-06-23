Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в развитии двусторонних связей с Люксембургом

23 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Великого герцога Люксембургского Анри с национальным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подтвердил неизменную заинтересованность Беларуси в развитии двусторонних связей с Люксембургом во всех областях, реализации потенциала взаимодействия.

"Убежден, что дальнейшая активизация сотрудничества между нашими странами, в том числе в сферах инвестиций и финансов, транспорта и логистики, информационных технологий, в полной мере отвечает взаимным интересам", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-