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Президент
01 декабря 2020, 07:00

Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в развитии сотрудничества с Румынией

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Румынии Клауса Йоханниса и жителей этой страны с Национальным днем. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"В своем стремлении к свободе и независимости румынский народ, как и белорусы, прошел продолжительный и сложный путь, самым ценным итогом которого стало создание современного суверенного государства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня, когда весь мир столкнулся с беспрецедентными вызовами и угрозами, главная задача - сохранить и укрепить это важнейшее национальное достояние. "Убежден, что преодоление испытаний возможно только через широкий диалог между странами на принципах добрососедства и взаимного уважения. Следование таким принципам в белорусско-румынских контактах позволит успешно реализовать существующий значительный потенциал двусторонних отношений", - подчеркнул Президент.

Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем развитии сотрудничества с Румынией во всех отраслях взаимного интереса, пожелал Клаусу Йоханнису крепкого здоровья и новых достижений, а гражданам страны - мира, согласия и благополучия.-0-

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