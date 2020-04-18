Лукашенко подтвердил заинтересованность в развитии межгосударственных связей с Зимбабве

Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва. Фото из архива

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву и народ этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Подтверждаю заинтересованность в дальнейшем развитии межгосударственных связей между органами управления и учреждениями, а также взаимовыгодного сотрудничества в торговой, инвестиционной и гуманитарной отраслях", - говорится в поздравлении.

Глава государства выразил убеждение, что достигнутые во время официального визита Эммерсона Мнангагвы в Беларусь договоренности помогут в полной мере реализовать существенный потенциал двусторонних отношений.-0-