Лукашенко подтверждает готовность всячески содействовать расширению сотрудничества между Беларусью и Кубой

Мигель Марио Диас-Канель Бермудес и Александр Лукашенко. Фото из архива
20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"В непростых условиях вы самоотверженно и безупречно трудитесь для дальнейшего укрепления Кубы. Надеюсь, что при вашей личной поддержке белорусско-кубинское конструктивное партнерство сохранит высокую динамику", - говорится в поздравлении.
Глава государства подтвердил готовность всячески содействовать расширению взаимовыгодного сотрудничества между Минском и Гаваной, особенно в торгово-экономической сфере. "Убежден, вместе мы сможем осуществить ряд значимых совместных проектов", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-