Лукашенко подтверждает интерес Беларуси в развитии диалога с Палестиной

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Государства Палестина Махмуда Аббаса с Международным днем солидарности с палестинским народом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Убежден, что достижение Палестиной государственного суверенитета и признание ее территориальной целостности в соответствии с нормами международного права будут способствовать обеспечению стабильности на Ближнем Востоке", - говорится в поздравлении.

Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем развитии конструктивного диалога с Палестиной на принципах доверия и взаимопонимания.-0-