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12 марта 2021, 10:15

Лукашенко подтверждает курс на развитие межрегиональных медцентров

Александр Лукашенко во время посещения Молодечненской ЦРБ
Александр Лукашенко во время посещения Молодечненской ЦРБ
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12 марта, Молодечно /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает курс на развитие межрегиональных медцентров. Об этом он заявил сегодня во время посещения Молодечненской ЦРБ, передает корреспондент БЕЛТА.

​Глава государства подробно интересовался, как выстроена система оказания медицинской помощи в районе, в том числе в разрезе развития межрегиональных центров. Президенту было доложено, что Молодечненская центральная районная больница располагает более чем 1 тыс. коек. В ее структуру входит ряд медучреждений разного уровня, включая Радошковичскую городскую больницу, роддом, участковые больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты, амбулаторно-поликлиническую сеть. Обслуживается здесь все население района, а это более 136,2 тыс. человек. На базе клиники завершается формирование межрайонного центра специализированной медицинской помощи для жителей Молодечненского, Вилейского, Воложинского и Мядельского районов.

Александр Лукашенко напомнил, что ранее поручил выстроить четкую вертикаль медучреждений от ФАПов до клинических центров. При этом стояла задача по возможности внедрять оказание высокотехнологичной помощи на низовом уровне, развивать межрегиональные центры в крупных городах, наподобие Молодечно и ряда других.

"Одиннадцать межрегиональных центров на базе крупных городов - Молодечно, Борисов, Солигорск, Бобруйск, Лида, Барановичи... Вот там надо эту помощь с областного уровня опускать на межрегиональные центры. Люди везде хотят жить и получать квалифицированную помощь", - подчеркнул Президент.

Отдельно обсуждалась тема организации медицинской помощи и условий лечения для пациентов с COVID-19. Как проинформировали главу государства, ​в Молодечненской ЦРБ были перепрофилированы в инфекционные 335 коек, или 32,5% коечного фонда. Стационарно пролечены 3,6 тыс. пациентов с инфекцией COVID-19, амбулаторно - 5,2 тыс. человек. Для оказания помощи таким больным были приобретены компьютерный томограф, два аппарата ИВЛ, наркозно-дыхательный аппарат и другое оборудование.

Александр Лукашенко обратил внимание на необходимость и в дальнейшем сохранять в структуре больницы такие отделения, которые можно в случае надобности использовать как инфекционные.

Как рассказала главный врач Молодечненской ЦРБ Дарья Колядич, на сегодняшний день в клинике занято 4 аппарата искусственной вентиляции легких. "У нас 29 наркозно-дыхательных аппаратов. Развернуто 27 реанимационных коек, из них 15 - на инфекцию COVID-19", - сказала она.

По ее словам, в больнице также построена и введена в эксплуатацию кислородно-распределительная станция. В настоящее время функционирует 217 инфекционных коек, в обычный режим работы перепрофилировано 118 коек. Имеется в распоряжении месячный запас лекарств для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, средств индивидуальной защиты, реагентов.

"Значит, ковид вы научились лечить не хуже, чем в стране другие больницы", - подытожил Президент.

Глава государства лично ознакомился с организацией лечения в больнице, ее техническим оснащением. Побывал Александр Лукашенко и в красной зоне, где лечат пациентов с COVID-19.-0-

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