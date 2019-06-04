Лукашенко подтверждает курс на развитие сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности

4 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил стремление Беларуси к дальнейшему развитию сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсисом Гарри, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я могу назвать вас старым другом, потому что со времени создания Всемирной организации интеллектуальной собственности мы стояли у ее истоков. Мы сразу присоединились к ней (конвенция, учреждающая ВОИС, подписана Беларусью 16 ноября 1967 года. - Прим. БЕЛТА). И у нас уже большая история сотрудничества, - сказал Президент. - Мы встречались с вашими предшественниками. И я довольно глубоко погружен в проблемы Всемирной организации интеллектуальной собственности и нашей национальной организации".

Александр Лукашенко отметил, что в ходе визита Фрэнсиса Гарри стороны подпишут меморандум о сотрудничестве между правительством Беларуси и ВОИС. В нем будут определены и закреплены уже достигнутые основные моменты совместной деятельности. "Но должен вам сказать: несмотря на меморандум, на те рамки, которые будут им определены, вы всегда можете рассчитывать на Беларусь", - заверил глава государства.

По его словам, несмотря на то, что Беларусь давно является членом ВОИС, тем не менее она - молодое государство, которое вплотную начало заниматься вопросами защиты прав интеллектуальной собственности. "Нам многому надо учиться. Вы нам в этом отношении помогаете очень много. Особенно в плане образовательных программ, поддержки наших специалистов. Я вам за это очень благодарен", - сказал Александр Лукашенко.

"Прочитав массу информации о всемирной организации, о вас, я с удивлением ощутил, что вы - один из тех немногих международных чиновников, которые так искренне и честно погружены в эффективность работы этой организации. В этом плане ваша деятельность заслуживает всяческого одобрения, поощрения и уважения. И в связи с этим мы еще больше усилий приложим для того, чтобы у нас была в порядке нормативно-правовая база защиты прав собственности. А также, если это нужно, мы постараемся внести достойный вклад в разработку международных проектов, соглашений, договоров", - резюмировал Президент.

В свою очередь Фрэнсис Гарри отметил достоинства белорусской столицы, где заботятся об окружающей среде и поддерживают ее в чистоте. "Это очень красивый, очень интересный город", - сказал он.

Фрэнсис Гарри

Гендиректор ВОИС также поблагодарил Беларусь за поддержку, оказываемую международной организации. "На сегодняшний день наша организация переживает не самые легкие времена. Поэтому мы вдвойне ценим поддержку и сотрудничество", - подчеркнул Фрэнсис Гарри.

Визит Фрэнсиса Гарри в Беларусь проходит 3-5 июня. Программа его пребывания включает как встречи с официальными лицами, так и выступление на открытии регионального семинара по актуальным аспектам использования прав на объекты интеллектуальной собственности.

ВОИС - международная организация, координирующая международное сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности. Штаб-квартира находится в Женеве. Членами ВОИС являются 192 государства. Основные цели организации - содействие охране прав на объекты интеллектуальной собственности посредством сотрудничества государств, осуществление административных функций по международным соглашениям в сфере интеллектуальной собственности.

Беларуси ВОИС оказывает значительную помощь в развитии национальной системы интеллектуальной собственности. Основные направления сотрудничества - совершенствование законодательства Беларуси в соответствии с международными стандартами, развитие национальной инфраструктуры, внедрение новых информационных технологий, обучение специалистов.-0-