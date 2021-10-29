Лукашенко подтверждает планы объединить школьные экзамены с ЦТ

29 октября, Добруш /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает планы объединить школьные экзамены с централизованным тестированием. Об этом он заявил сегодня, общаясь с работниками Добрушской бумажной фабрики, передает корреспондент БЕЛТА.

"В ближайшее время мною будут приняты окончательные решения. Мы недавно собирались, обсуждали эту проблему. У меня был ряд вопросов. Я попросил Министерство образования, Администрацию Президента в правительстве доработать проект указа по приему в вузы и так далее. И вообще систему образования надо совершенствовать", - сказал глава государства.

Он рассказал, что с ЦТ планируется совместить школьные экзамены по двум предметам. "С 2023 года у нас будут два, по-моему, экзамена объединены - школьный и ЦТ. Да, мы объединим некоторые экзамены", - подтвердил Александр Лукашенко.

Президент также пояснил, что при поступлении на ЦТ придется сдавать только какие-то профильные предметы. "То есть мы немножко хотим снять нагрузку с детей", - отметил глава государства.

Как сообщалось БЕЛТА, ранее о подробностях планируемых изменений после совещания 12 октября у Президента рассказал министр образования Игорь Карпенко: "Мы выходим на белорусский или русский язык по выбору и математику - это будут обязательные единые экзамены в виде централизованного тестирования в пунктах ЦТ. С выдачей сертификата и с выставлением среднего балла в аттестат между годовой оценкой и оценкой, полученной на этом тестировании, - заявил министр. - Но возник вопрос: будем ли мы, допустим, проводить (в школе. - Прим. БЕЛТА) устный экзамен по иностранному языку. Возник вопрос, что, может быть, надо оставить историю Беларуси - сдавать после 11-го класса. Пока этот вопрос обсуждается. Думаю, в ближайшее время мы расставим точки над i".

Совмещенный с централизованным тестированием единый экзамен в школах планируется ввести с 2023 года.-0-