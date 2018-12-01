Лукашенко подтверждает приверженность многополярному мироустройству

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 24" подтвердил приверженность белорусской стороны многополярному миру. Фрагменты беседы с российским телеведущим Сергеем Брилевым опубликованы на интернет-портале "Вести.ru", сообщает БЕЛТА.

"Когда я на Мюнхенской конференции сказал, что категорически против распада Европейского союза, некоторые аж подскочили: "Как так?!" Они же санкции ввели против Беларуси, против меня. Я был невыездной. Последний диктатор Европы, и он об этом говорит?! Здесь нет никакого противоречия. Я всегда за многополярный мир. Меня "долбали" американцы за это, потому что многополярность никому не нужна была. Китайцы - за многополярный мир, россияне за это выступают", - приводят на портале слова белорусского лидера.

По его словам, Евразийский экономический союз представляет собой одну из опор многополярного мира, наряду с США, Китаем, Россией, отчасти Индией. "И если мы выдернем из-под планеты эту одну из основных опор - ЕС, зашатается вся планета. Развалится Евросоюз - может быть, России будет проще разговаривать с одними государствами, Америке - с другими. Но надо понимать, что снова появятся побочные эффекты распада Евросоюза, экономка может рухнуть и так далее, а России и Америке не нужно", - сказал Александр Лукашенко.-0-