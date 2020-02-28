Лукашенко подтверждает задачу по росту зарплат учителей и врачей до 100% и 150% от средней по стране

28 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает задачу по росту зарплат учителей и врачей до соответственно 100% и 150% от средней по стране. Об этом он заявил на VIII съезде ФПБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"В четвертом квартале прошлого года мы достигли уровня зарплаты бюджетников не ниже 80% от уровня зарплаты по стране. На 2020 год поставлена четкая задача - сохранить эти показатели. Недавно мне докладывал министр финансов - у нас не просто есть надежда, мы обязательно этот уровень сохраним. Для этого есть соответствующие средства. Зарплата учителя должна достигнуть 100% от средней по стране, а врача - 150%", - сказал белорусский лидер.

Говоря о заработной плате работников бюджетных организаций, Президент упомянул о недавно введенных новых подходах к ее начислению. "Задача нововведения - сделать систему более прозрачной и понятной. При этом моим требованием, которое я озвучил публично, было не допустить снижения зарплаты ни на копейку. Лучше 10 копеек добавить к тому, что было. Чтобы не было разговоров", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заявил, что в целом профсоюзам совместно с Министерством труда надо взять на контроль те организации, где уровень зарплаты ниже Br500.

Как ранее сообщалось БЕЛТА, в Беларуси в среднесрочной перспективе (к 2025 году) ставится задача выйти на целевой показатель по средней заработной плате врача на уровне 150% к средней зарплате по экономике, педагогического работника - на уровне 100%.

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