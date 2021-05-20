Лукашенко подтверждает заинтересованность Беларуси в расширении взаимодействия с Камеруном

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Камеруна Поля Бийя с Национальным днем Республики Камерун. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства подтвердил заинтересованность Беларуси в дальнейшем расширении взаимодействия с Камеруном в торговой и гуманитарной сферах. "В сегодняшних условиях мы должны максимально эффективно использовать установленные в прошлые годы контакты на уровне правительств, предприятий и учреждений. Уверен, что совместными усилиями мы сможем более полно реализовать потенциал двусторонних отношений в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и иных отраслях", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал Полю Бийя крепкого здоровья и успешной деятельности, а народу Камеруна - прочного мира и согласия.-0-