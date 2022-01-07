Лукашенко поговорил по телефону с Пашиняном и Путиным

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси сегодня провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении и Президентом России. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Александр Лукашенко сначала с Николом Пашиняном, а затем с Владимиром Путиным обсудил актуальные вопросы международной повестки, двусторонние отношения и события в Казахстане.

Касаясь тематики деятельности миротворческих сил ОДКБ в Казахстане, лидеры во время разговоров подчеркнули, что одной из главных их задач является недопущение проникновения в Казахстан бандформирований извне. Чтобы сами казахстанцы, народ этой страны, самостоятельно могли решить свои внутренние проблемы.-0-