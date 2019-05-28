Лукашенко: пограничники Беларуси заслужили уважение граждан и признание зарубежных коллег

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы страны с профессиональным праздником - Днем пограничника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Пограничная служба - удел сильных и мужественных людей, преданных своему делу, обладающих особыми знаниями, выдержкой и проницательностью. Своими каждодневными конкретными делами вы доказываете верность присяге и народу Беларуси", - говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что сегодня сотрудники органов пограничной службы достойно решают важные задачи по охране рубежей Родины, внося весомый вклад в обеспечение и укрепление ее суверенитета и территориальной целостности.

"Не раз проявив свои высокие профессиональные и моральные качества, белорусские пограничники заслужили уважение наших граждан и признание зарубежных коллег, - подчеркнул Президент. - Убежден, что и в дальнейшем вы будете честно служить Отечеству, укрепляя его безопасность".-0-