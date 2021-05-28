Лукашенко: пограничники - настоящие патриоты страны, достойные наследники славы героических предков

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с Днем пограничника. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Восемьдесят лет назад воины в зеленых фуражках первыми встретили врага, вероломно напавшего на нашу Родину, проявив в приграничных боях беспримерное мужество и доблесть", - говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что белорусские пограничники - настоящие патриоты страны, достойные наследники славы героических предков. "Сегодня в условиях прямой угрозы суверенитету и территориальной целостности Беларуси каждый из вас на высоком профессиональном уровне делает все возможное для защиты неприкосновенности государственной границы, сохранения стабильности в обществе и безопасности граждан, - отметил глава государства. - Убежден, что, храня память о подвиге дедов и прадедов, верность присяге и приверженность славным традициям пограничной службы, вы будете и впредь надежно оберегать священные рубежи Отечества".

Особые слова благодарности Александр Лукашенко адресовал ветеранам-пограничникам, посвятившим всю свою жизнь служению стране и народу.

Командованию, личному составу, ветеранам органов пограничной службы и их семьям Президент пожелал крепкого здоровья, счастья и благополучия.-0-