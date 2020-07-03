Лукашенко: пока люди приходят к мемориалам и обелискам войны, они будут защищены от бурь и невзгод

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пока люди приходят к мемориалам и обелискам войны, они будут защищены от бурь и невзгод. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии возложения цветов на площади Победы по случаю Дня Независимости, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что 3 июля - символический день. По его мнению, вся жизнь человека и тем более государства создана из символов. "Это великий символизм, который сегодня мы наблюдаем по всей стране. Здесь в этой тысячной колонне вместе со стариками, ветеранами, поколением послевоенных лет наша молодежь. И это главный символ сегодняшнего дня. Помните, пока мы вместе со своими детьми приходим к мемориалам и обелискам, Господь будет с нами, он нас всегда сможет защитить от бурь и невзгод. Но как только мы забудем народную тропу к этим величественным местам в истории нашей страны, ждите беды", - сказал Президент.

Глава государства призвал граждан, где бы они ни были - в небольшой деревне, маленьком городке, областных центрах или столице Беларуси, всегда останавливаться возле крохотных памятников и величественных обелисков, проезжая мимо них. "В деревнях Борки и Ола Могилевской и Гомельской областей, в легендарной Брестской крепости, здесь, в центре нашей столицы, не забывайте прийти со своими детишками и положить полевой цветок на эти могилы. За это нам воздастся в этой жизни. Не должна зарасти народная тропа. Мы своими действиями, поступками должны доказать, что Беларусь помнит!" - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-