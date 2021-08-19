Лукашенко: политика и бизнес - это вещи разные

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает бизнесменов от попыток прикрыть уходом в политику те или иные махинации и нарушения закона. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с министром по налогам и сборам Сергеем Наливайко и председателем Комитета государственного контроля Василием Герасимовым, передает корреспондент БЕЛТА.

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"Сегодня я хотел бы поднять этот вопрос. Мы в последнее время, исходя из уроков прошлого года, увидели, кто есть кто, и жестко и принципиально начали требовать уплаты налогов и нормального поведения просто бизнесменов. Я не имею в виду, что бизнесмен - это бесправный человек и не имеет права на собственное мнение. Абсолютно нет. Но всегда подчеркивал и, думаю, что умные бизнесмены меня услышали, что политика и бизнес - это вещи разные", - заявил глава государства.Александр Лукашенко отметил, что все в законах не пропишешь, и законы есть разные, будь то в политике или бизнесе. "Любой бизнесмен, который хочет заниматься политикой, должен строго следовать закону. Политики и бизнесмены должны соблюдать законы. Но если ты проворовался, как у нас это частенько бывает (и примеры знаем), и поперся потом в политику, чтобы прикрыть это все, и если вдруг что, то обвинить власть, что вот, знаете, я честный бизнесмен, пошел в политику и поэтому меня зажали тут? Некоторые сидельцы сегодня там находящиеся (в местах заключения. - Прим. БЕЛТА) так себя и вели. Вот это будет пресекаться однозначно. И не надо на власть обижаться", - подчеркнул Президент.Александр Лукашенко отметил, что в свое время изучал на историческом факультете труды Владимира Ленина, который говорил о том, что лишь тогда власть чего-то стоит, если она умеет защитить сама себя. "Но я могу здесь добавить: эта власть тогда чего-то стоит, если она не только себя может защитить, но и свой народ, - подчеркнул Президент. - И власть - это не проходной двор: в одну дверь зашел, в другую вышел. Это очень серьезное дело, это государство, люди, миллионы людей. Поэтому бизнесмены это должны четко понимать"."Еще раз подчеркиваю: это не значит, что бизнесменам, руководителям компаний запрещено идти во власть. Можно. Но для этого есть выборы. Идите, боритесь и будьте неподкупными. Поступайте так в жизни, чтобы не за что было тебя зацепить. Как тут один с картинами и прочим - наворовал миллионы долларов и пошел на выборы. Чего пошел - понятно, надо было это все прикрыть. Сейчас это все видно - все это воровство", - заявил Президент."Если ты где-то там замазался и идешь в политику, и еще рвешься к власти, тебя высветят, разденут до трусов и покажут, кто ты есть. Так оно всегда происходит. Поэтому во власть надо идти с чистыми руками", - резюмировал белорусский лидер.-0-