Лукашенко: политиканство и коммерциализация не всегда играют в пользу спорта

13 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Политиканство и коммерциализация не всегда играют в пользу спорта. Такое мнение глава государства Александр Лукашенко высказал сегодня на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что порой в спорте высших достижений, в том числе на Олимпиаде, многое делается в угоду тем или иным влиятельным державам. Например, вводятся новые экзотические виды спорта, в которых атлеты той или иной страны наиболее сильны. Одновременно подпадают под сокращение некоторые традиционные спортивные дисциплины. Кроме того, большое влияние имеет фактор привлекательности для рекламодателей.

"Хватает у нас там (на Олимпиаде. - Прим. БЕЛТА) этих видов спорта. И что хуже: начали некоторые очень популярные в мире виды спорта сокращать и включать новые", - отметил глава государства, отвечая на один из вопросов.

"Мы переборщили с этими видами спорта. Такие экзотические виды спорта включают в соревнования на олимпийском уровне, что иногда подташнивает, - с долей юмора заметил Александр Лукашенко. - Кто сильнее там из стран, они что-то впихнут свое. И вот так в этом спорте на том уровне - кто посильнее, тот и слабейшего наклонит".

Глава государства привел пример, что порой ни за что начинают гнобить российских спортсменов, которые чистые и никогда не видели допинга. "Советских было сложно. Советский союз - это все-таки мощная система, противостоять могла. Хотя с Олимпиадой 1980 года тоже попытались наклонить. Но и без них провели. Сейчас мы, к сожалению, раздроблены", - заметил глава государства.

Говоря о том, что начали сокращать некоторые очень популярные в мире виды спорта в угоду экзотическим, Президент высказал мнение, что это не совсем правильно. "Но есть виды спорта, которые я бы подсократил. Допустим, плавание", - сказал он.

Александр Лукашенко пояснил, что он имеет в виду: действительно в плавании есть разные стили и виды соревновательной программы. "Но зачем 50 м, 100 м, 200 м, 400 м? Один и тот же вид. Давайте подсократимся немножко здесь", - предложил белорусский лидер.

Президент заметил и другую тенденцию: если какой-то вид спорта длителен по показу на телевидении (а реклама - это основной доход), больше часа, то начинают урезать. "К примеру, если раньше бегали 10 км на лыжах, давайте 7,5 км, 5 км, чтобы быстрее. Потому что люди смотреть не будут, а, значит, рекламы будет меньше", - сказал Александр Лукашенко.

"Вот эта политика в спорте, глупое, никому не нужное политиканство и коммерциализация не всегда играют в пользу спорта", - резюмировал глава государства.-0-