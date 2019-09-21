Лукашенко: полноценное партнерство Беларуси и Мальты может принести много положительных результатов

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Мальты Джорджа Веллу и народ этой страны с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"55 лет назад мальтийцы реализовали свое право на государственный суверенитет. Это историческое событие стало импульсом для дальнейшего экономического, социального и культурного развития Мальты, укрепления роли страны на международной арене, в том числе в процессах европейской интеграции", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь и Мальта находятся в начале полноценного партнерства, которое способно принести многочисленные положительные результаты на благо обоих народов. "Надеюсь, что в ближайшие годы мы сможем существенно активизировать двусторонние контакты во всех отраслях взаимного интереса", - подчеркнул Президент.-0-