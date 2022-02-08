Лукашенко: положения обновленной Конституции обеспечат развитие Беларуси в условиях вызовов и угроз

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положения обновленной Конституции обеспечат развитие Беларуси в условиях вызовов и угроз государственности. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета безопасности Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы подходим к логическому завершению процесса конституционной реформы. Очень важно, что он начался не в кабинетах, а в трудовых коллективах, на диалоговых площадках в регионах. Практически все идеи и предложения, которые там обсуждались, легли в основу изменений в Основной закон. На сегодня они развиты, дополнены и доработаны Конституционной комиссией, рабочей группой, профессиональными юристами, правоведами, прошли широкое обсуждение в обществе", - сказал Президент.

Он отметил, что референдум как форма народного волеизъявления в истории суверенной, независимой Беларуси трижды сыграл судьбоносную роль.

"Сегодня пришло время усилить Основной закон положениями, которые будут обеспечивать развитие Беларуси в условиях новых вызовов и угроз нашей государственности. А то, что они будут, никто в этом зале, да и за его пределами не сомневается", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, новые опасности будут возникать постоянно, и последние события в Казахстане - прямое тому подтверждение. "Если сказать буквально - очередной сигнал тревоги для нас, для России, других стран постсоветского пространства. Да и не только для них", - заметил белорусский лидер.-0-

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