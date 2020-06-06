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06 июня 2020, 10:41

Лукашенко положительно оценил работы по развитию и благоустройству Могилева

Александр Лукашенко во время рабочей поездки
Александр Лукашенко во время рабочей поездки
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Лукашенко в троицкую родительскую субботу зажег свечи в храме Свято-Никольского монастыря
Лукашенко встретится с активом Могилевской области

6 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки дал ряд дополнительных поручений по дальнейшему развитию и благоустройству Могилева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Молодец. Неплохо, но это еще отдельные зернышки. Город должен быть красивым", - сказал Александр Лукашенко, заслушав доклад мэра Владимира Цумарева.

Глава государства отметил, что работы по благоустройству проведены и в других областных центрах, жителям которых есть чем гордиться.

Отдельной темой стала реализация различных проектов по развитию городской инфраструктуры, которые уже реализованы в Могилеве в 2017-2020 годах. Например, за это время были капитально отремонтированы многие объекты дорожной сети (Чаусское, Минское шоссе, мост и путепровод через железнодорожные пути по проспекту Мира) и социальной инфраструктуры (Дворец культуры области, теннисные корты и футбольный манеж, средняя школа №46, родильный дом Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи).

Президент ознакомился с планами города по строительству и проектированию ряда объектов. В их числе - кардиохирургический корпус Могилевской областной больницы, поликлиники в жилом районе "Казимировка", ФОК с бассейнами в микрорайоне "Фатина", а также строительство путепровода-дублера по ул.Якубовского - Загородному шоссе. Что касается последнего объекта, то Александр Лукашенко сделал акцент на источниках финансирования, отметив, что на строительство данного путепровода можно направить средства, сэкономленные при реконструкции других дорог по стране.

Главе государства доложили о проведенных и запланированных работах по благоустройству ландшафтно-рекреационного комплекса "Подниколье". Здесь, в частности, предусмотрено оборудование спортивных и детских площадок, катка с парковым павильоном, веревочного городка, парка аттракционов, пляжной зоны и в перспективе - туристического комплекса. "Чем раньше, тем лучше, - прокомментировал Президент инициативу по возведению туристического комплекса. - Людей много, желающих посетить. Почему не развивать?"

Ландшафтно-рекреационный комплекс "Подниколье"
Ландшафтно-рекреационный комплекс "Подниколье"

"Теперь это все надо объединить так, чтобы город был целостным комплексом. Надо что-то еще нам сделать за предстоящую пятилетку, чтобы могилевчане гордились", - подчеркнул белорусский лидер, общаясь с людьми при посещении Свято-Никольского женского монастыря.

Александр Лукашенко поделился воспоминаниями, что в годы учебы в Могилеве он также бывал на территории Подниколья, но тогда эти места были в совсем неприглядном виде. "Это свалка была, отхожее место Могилева", - сказал он.

Он отметил, что так сложилось, что Могилев и Брест в свое время отстали в благоустройстве, в отличие от Гомеля, Витебска или Гродно. "Но настало время, возродили Брест и многое сделали для Могилева, но еще не все", - сказал Александр Лукашенко.

Особый акцент Президент сделал и на промышленной сфере города, поручив провести в этом плане ревизию и определиться с тем, как использовать незадействованные производственные площади. "Нельзя потерять эти промышленные точки. Найдутся инвесторы и с удовольствием придут в Могилев и будут работать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Александру Лукашенко подробно доложили о социально-экономическом развитии Могилевской области. В частности, в регионе по результатам января - апреля достигнуты хорошие показатели по производству сельскохозяйственной продукции (103% к аналогичному периоду прошлого года), в строительстве (101,8%), в розничном товарообороте в торговле (104,2%).-0-

Лукашенко в троицкую родительскую субботу зажег свечи в храме Свято-Никольского монастыряЛукашенко в троицкую родительскую субботу зажег свечи в храме Свято-Никольского монастыря
Затем он возле храма пообщался не только с прихожанами, но и теми людьми, которые пришли на встречу, узнав, что приедет Президент. "Спасибо, что вы пришли сегодня в это святое место. Поверьте, это нам вернется сторицей", - сказал Президент.

Лукашенко встретится с активом Могилевской областиЛукашенко встретится с активом Могилевской области
Запланирована встреча Александра Лукашенко с активом Могилевской области, которая пройдет на базе Белорусско-Российского университета.

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Лукашенко в троицкую родительскую субботу зажег свечи в храме Свято-Никольского монастыря
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