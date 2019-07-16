Лукашенко положительно оценивает работу Сбербанка в Беларуси

16 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал положительную оценку работе Сбербанка в Беларуси. Об этом он заявил сегодня на встрече с президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом, передает корреспондент БЕЛТА.
"Благодарен вам за то, что продолжаете работать в Беларуси при всех проблемах в России, в Беларуси. Тем не менее вы крепко стоите на ногах. Вижу, что физических лиц стали больше кредитовать", - сказал глава государства.
При участии Сбербанка продолжается и кредитование экономики в Беларуси. "Идет кредитование экономики. Темпами выше инфляции. Но поскольку в банках есть ликвидность - и в России, и в Казахстане, и в Беларуси, то они, безусловно, эту ликвидность направляют на кредитование населения. Главное, чтобы в разумных пределах", - пояснил присутствовавший на встрече председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур.
"В общем, то, о чем мы когда-то договаривались, когда вы пришли в Беларусь, вы это твердо держите. Я очень ценю вот это ваше качество: если уж сказал, значит, сделал. Сейчас мало, к сожалению, таких людей, которые держат слово. Вы один из таких. Поэтому мне очень приятно с вами всегда общаться. Знаю, что это будет всегда на пользу", - заявил Президент.
Александр Лукашенко также отметил проведение в Минске XIII летней международной Сбербанкиады, подчеркнув, что всегда поддерживает подобные массовые спортивные мероприятия. Более того, успешному проведению этого мероприятия способствует и инфраструктура в Минске, которая использовалась при организации II Европейских игр. "Как раз нам и готовиться не надо было - объекты и так далее - все было в порядке, - заметил белорусский лидер. - Я вообще всегда поддерживаю такие мероприятия. Потому что это не просто спортсмены за деньги выступают, а это люди, которые сегодня трудятся на огромном предприятии Сбербанка. И вы организовали им такой праздник, где они могут и себя показать, и здоровье бесплатно получить, и познакомиться ближе с Минском".
Президент обратил внимание и на выгоды от белорусской стороны от проведения Сбербанкиады в плане привлечения туристического потока. "Это люди (участники Сбербанкиады. - Прим. БЕЛТА), которые активны, расскажут о Беларуси много. После приедут их близкие, родные, друзья. Это очень выгодное для Беларуси мероприятие. Поэтому я вам за это благодарен", - сказал Александр Лукашенко.
Он добавил, что Беларусь готова принимать не только подобные спортивные форумы, которые проводит Сбербанк, но и другие мероприятия. "Знайте, что в Беларуси у вас есть надежная опора", - заверил Президент.
В свою очередь Герман Греф поблагодарил за прием и отметил большую поддержку белорусской стороны в проведении Сбербанкиады. "Все работает как часы. Прекрасная инфраструктура. Более 3 тыс. человек приехали и чувствуют себя здесь весьма комфортно", - добавил он.
XIII летняя международная Сбербанкиада 2019 года ПАО "Сбербанк России" проводится в Минске с 15 по 21 июля. В программу Сбербанкиады включены соревнования по 12 видам спорта.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2847 BYN
|2.28 BYN
|2.285 BYN
|USD
|2.0309 BYN
|2.029 BYN
|2.031 BYN
|RUB
|3.2347 BYN
|3.225 BYN
|3.235 BYN