Лукашенко положительно оценивает работу Сбербанка в Беларуси

16 июля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко дал положительную оценку работе Сбербанка в Беларуси. Об этом он заявил сегодня на встрече с президентом, председателем правления ПАО "Сбербанк" Германом Грефом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Благодарен вам за то, что продолжаете работать в Беларуси при всех проблемах в России, в Беларуси. Тем не менее вы крепко стоите на ногах. Вижу, что физических лиц стали больше кредитовать", - сказал глава государства.

При участии Сбербанка продолжается и кредитование экономики в Беларуси. "Идет кредитование экономики. Темпами выше инфляции. Но поскольку в банках есть ликвидность - и в России, и в Казахстане, и в Беларуси, то они, безусловно, эту ликвидность направляют на кредитование населения. Главное, чтобы в разумных пределах", - пояснил присутствовавший на встрече председатель правления Национального банка Беларуси Павел Каллаур.

"В общем, то, о чем мы когда-то договаривались, когда вы пришли в Беларусь, вы это твердо держите. Я очень ценю вот это ваше качество: если уж сказал, значит, сделал. Сейчас мало, к сожалению, таких людей, которые держат слово. Вы один из таких. Поэтому мне очень приятно с вами всегда общаться. Знаю, что это будет всегда на пользу", - заявил Президент.

Александр Лукашенко также отметил проведение в Минске XIII летней международной Сбербанкиады, подчеркнув, что всегда поддерживает подобные массовые спортивные мероприятия. Более того, успешному проведению этого мероприятия способствует и инфраструктура в Минске, которая использовалась при организации II Европейских игр. "Как раз нам и готовиться не надо было - объекты и так далее - все было в порядке, - заметил белорусский лидер. - Я вообще всегда поддерживаю такие мероприятия. Потому что это не просто спортсмены за деньги выступают, а это люди, которые сегодня трудятся на огромном предприятии Сбербанка. И вы организовали им такой праздник, где они могут и себя показать, и здоровье бесплатно получить, и познакомиться ближе с Минском".

Президент обратил внимание и на выгоды от белорусской стороны от проведения Сбербанкиады в плане привлечения туристического потока. "Это люди (участники Сбербанкиады. - Прим. БЕЛТА), которые активны, расскажут о Беларуси много. После приедут их близкие, родные, друзья. Это очень выгодное для Беларуси мероприятие. Поэтому я вам за это благодарен", - сказал Александр Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь готова принимать не только подобные спортивные форумы, которые проводит Сбербанк, но и другие мероприятия. "Знайте, что в Беларуси у вас есть надежная опора", - заверил Президент.

В свою очередь Герман Греф поблагодарил за прием и отметил большую поддержку белорусской стороны в проведении Сбербанкиады. "Все работает как часы. Прекрасная инфраструктура. Более 3 тыс. человек приехали и чувствуют себя здесь весьма комфортно", - добавил он.

XIII летняя международная Сбербанкиада 2019 года ПАО "Сбербанк России" проводится в Минске с 15 по 21 июля. В программу Сбербанкиады включены соревнования по 12 видам спорта.-0-

Сбербанк уделит особое внимание трансферту технологий на белорусский рынок "Мы имели такую сложность, как экономический хвост после предыдущего кризиса. Но за последний год мы серьезно выправили ситуацию, и сейчас наш бизнес входит в обычную регулярную систему", - сказал президент, председатель правления ПАО "Сбербанк" Герман Греф.

Сбербанк к следующему Дню Независимости построит в Минске светомузыкальный образовательный фонтан "Сбербанк придумал новую технологию соединения света, звука, воды и изображения с образовательной функцией. Мы много занимаемся образованием. И мы придумали светомузыкальный образовательный фонтан", - рассказал глава Сбербанка.