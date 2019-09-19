Лукашенко: положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе

19 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам работы экономики за истекший период 2019 года, оценки итогов года и пятилетки, проектов прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Лукашенко отправил на доработку пакет прогнозных документов на 2020 год "Глава государства посчитал планы правительства недостаточно напряженными по 2020 году, и пакет документов отправлен на доработку", - рассказал Сергей Румас.

"Дело не только и не столько в показателях, которые мы сейчас будем обсуждать. Положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе - через постоянное повышение своего благосостояния и уровня качества жизни", - подчеркнул Президент.

Он отметил, что без экономического роста этого добиться невозможно. "Однако меня настораживает, что этот экономический рост не только скромный, но и крайне неустойчивый, если говорить мягко. Эту тенденцию нужно менять. Кто хочет и может, оставайтесь и меняйте", - сказал глава государства.

Президент поинтересовался у участников совещания, что сделано и что нужно предпринять, чтобы экономика была прочной, а факторы, которые могут приводить к экономическим диспропорциям, были окончательно устранены.

"Мы не можем занять позицию сторонних наблюдателей и довольствоваться сбалансированностью. Выдуманной, прописанной на бумаге. Люди, оказывая доверие во время разного рода, в том числе политических, кампаний, не за это голосовали и не этого от нас требуют", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Докладчиков он попросил сконцентрироваться на том, как будут исполняться все обещания народу - от решений местных исполнительных органов базового уровня до целей и задач пятилетней программы.

Как проинформировал главу государства премьер-министр Сергей Румас, из семи утвержденных на 2019 год прогнозных показателей выполняются четыре. Пока не достигнуты планы по экспорту, производительности труда и валовому внутреннему продукту. "В региональном разрезе по росту ВВП только Минская область находится в прогнозе", - отметил он.

Александр Лукашенко напомнил, что за экспорт товаров и услуг персональная ответственность им была возложена на вице-премьеров. Он потребовал от каждого по своей сфере доложить, почему не выполняется показатель. "Вице-премьеры не должны бегать за министрами, а министры не должны бегать за губернаторами, если это, допустим, сельское хозяйство, а заниматься только технологиями. Министр сельского хозяйства - это технологии, что-то новое, перспективное. Сеять, убирать, косить, возить, консервировать - это дело губернаторов, председателей райисполкомов, руководителей хозяйств. А вице-премьер должен заняться ключевым вопросом, если это сельское хозяйство - экспортом продукции", - расставил акценты Президент.-0-

Лукашенко рассказал, кто из чиновников в Беларуси сохранит свой пост после выборов "Я знаю, что у многих из вас и у отдельных других чиновников в голове мысль: выборы и прочее, как будет, кто будет работать", - подчеркнул Президент.

Фото Юрия Орешкина