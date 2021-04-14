Лукашенко: помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия

14 апреля, Баку /Корр. БЕЛТА/. Помешать сотрудничеству Беларуси и Азербайджана не может ни одна пандемия. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наверное, наша встреча в какой-то степени прозвучит рефреном на фоне этих всех событий: пандемии и прочего. Но истинные друзья не откладывают в долгий ящик те мероприятия, которые нужно провести вовремя. Помешать этому не может ни одна пандемия", - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что страны диверсифицировали свои отношения в политике и экономике и "они абсолютно ничем не отягощены". "Мы никому не мешаем и нам никто старается не мешать. Потому что если ты хочешь что-то сделать, то трудно этому помешать", - сказал глава государства.

В прошлом году товарооборот между Беларусью и Азербайджаном приблизился к полумиллиарду долларов. По словам Александра Лукашенко, это хороший результат с точки зрения динамики.

"Что касается наших политических отношений, трудно сказать, чего нам не хватает. У нас блестящие отношения. И я этим всегда горжусь. Мы восстановили самые теплые отношения со времен Советского Союза по всем направлениям", - подчеркнул Президент.-0-