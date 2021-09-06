Лукашенко пообещал "Белоруснефти" "крышу" в вопросе развития инфраструктуры под электромобили

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует ПО "Белоруснефть" на дальнейшее активное развитие в Беларуси инфраструктуры для зарядки электромобилей. При этом он пообещал, что будет содействовать в плане устранения излишней волокиты и бюрократизма. Об этом он заявил сегодня, принимая с докладом генерального директора ПО "Белоруснефть" Александра Ляхова. На мероприятии также присутствовала председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Спасибо вам, что занялись этими заправками - электро. Я вижу, что продвижение серьезное, но сегодня мы снимем всякую волокиту и всякий бюрократизм. Не стесняйтесь об этом говорить откровенно. Вы же еще и сенатор. Если нужна вам поддержка, или, как сейчас можно говорить, "крыша", ну так вот "крыша". Председатель Совета всегда вас поддержит. Любой документ мне напрямую доложит, если это надо. Нет - в правительстве продвинет ту или иную идею", - сказал Президент.

"Но мы не можем загубить вот эту тенденцию электромобилей. А для электромобилей нужны быстрые заправки. Очень быстрые. И в Витебске, вроде, мы можем это делать (оборудование. - Прим. БЕЛТА). Надо тогда активнее разворачивать эту работу", - отметил белорусский лидер.

При этом он подчеркнул, что важно качество продукции. "Если делать, то очень качественно. Не позволяйте некачественный продукт на белорусский рынок поставлять и не позволяйте другим это делать, особенно по вопросам, с которыми вы непосредственно связаны", - добавил глава государства.-0-