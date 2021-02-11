11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко пообещал использовать новый официальный сайт Президента с учетом ошибок прошлого. Об этом он заявил сегодня, выступая с докладом на VI Всебелорусском народном собрании, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что в первый день появления нового портала интерес пользователей к нему был настолько высок, что затруднил его работу. Поэтому Александр Лукашенко с долей юмора попросил не проявлять настолько массовый интерес к сайту Президента.

"Слушайте, вы как-то не сразу обращайтесь к этому порталу Президента, - сказал он. - Хотя я его всегда буду использовать, учитывая ошибки прошлого, и показывать себя как Президента, и все, что вокруг, во всех ипостасях".-0-