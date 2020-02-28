Лукашенко пообещал обсудить идею ФПБ о создании спецфонда по выплате зарплаты предприятиям-банкротам

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициативы Федерации профсоюзов Беларуси, в том числе о создании спецфонда по выплате зарплаты предприятиям-банкротам, планируется обсудить на совещании у главы государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на съезде Федерации профсоюзов Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы проведем совещание и выработаем сбалансированную позицию. Главное - все предложения должны быть реально просчитаны на перспективу, отвечать интересам и предприятий, и работников", - отметил белорусский лидер.

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