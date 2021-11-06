6 ноября, Орша /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал оказать содействие оршанской больнице в покупке аппарата МРТ. Об этом он заявил во время общения в Орше с представителями трудового коллектива городской больницы №1 имени Семашко, передает корреспондент БЕЛТА.

Одна из работниц больницы обратилась с соответствующей просьбой к главе государства. "Содействие окажем", - пообещал он.

Александр Лукашенко пояснил, что на закупку подобного диагностического оборудования нужны большие деньги. В первую очередь им оснащались крупные медучреждения в Минске, потом - в областных городах. Теперь на очереди 11 крупных городов в стране, наподобие Орши.

Во время общения с представителями трудового коллектива Александр Лукашенко еще раз поблагодарил медиков за то внимание, которое они уделяют лечению пациентов. Он отметил, что в последнее время снижается заболеваемость коронавирусом, и причина в том числе - вакцинация.

Президент напомнил и о своем совете вести здоровый образ жизни - правильно питаться, заниматься физкультурой и спортом.

Медики поблагодарили Александра Лукашенко за пристальное внимание и поддержку оршанского региона. "Это не потому, что я здесь родился. Орша вместе с районом - 150 тыс. Это крупный регион", - отметил белорусский лидер.

Он также напомнил, что ранее был построен новый корпус и оснащена современным оборудованием городская больница: "Мы собрали со всей страны деньги. Она даже не в плане у нас была. А потом взяли и достроили, оснастили. Это потому, что "диктатура" в стране. Так и в других местах".-0-