Лукашенко пообещал персональную амнистию для тех, кто осужден за наркотики

13 декабря, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал принять персональные решения по амнистированию тех, кто осужден по статье 328 Уголовного кодекса. Об этом глава государства заявил на встрече со студентами и преподавателями медицинских университетов, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент напомнил, что в свое время в Беларуси было принято много мер, в том числе и достаточно жестких, для противодействия распространению наркотиков. И это дало положительный эффект - число преступлений в наркосфере значительно сократилось. "Люди начали бояться. Но с другой стороны, я ведь понимаю: мы транзитное государство. Синтетические наркотики нам везут в основном через Польшу, Литву из Западной Европы. Кое-чему и нас тут уже учили, но у нас это опасно. В основном это завозится, - сказал он. - Нам очень трудно бороться с этим, особенно если в интернет зашел - и они существуют открыто".

Однако в правоприменительной практике надо четко разделять наказание. "Одно дело производить, другое дело - распространять, а третье - употреблять, - отметил Александр Лукашенко. - Наверное, мы недооценили то, что употребление наркотиков - это болезнь. Болезнь вредная, хуже, чем пить, курить. И с этим страшным злом надо бороться, и мы боремся и приняли жесткие решения. Матерям надо было тогда беспокоиться за своих детей".

"С другой стороны, посмотрев на действие наших законов, на их жесткость, мы видим, что где-то, наверное, можно отступить с теми, кто попал в эту беду в плане употребления наркотиков", - уточнил Президент.

Он дал поручение, чтобы на рассмотрение главы государства внесли предложение о помиловании отдельных осужденных по ст.328 УК.

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