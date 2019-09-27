Лукашенко пообещал полностью перейти на отечественные косметические средства

27 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал полностью перейти на косметические средства отечественного производства. Об этом он заявил сегодня, посещая ЗАО "Витэкс", передает корреспондент БЕЛТА.

"Всю импортную (продукцию. - Прим. БЕЛТА) повыкидывайте и поставьте, что мне надо. Обещаю, что никогда (не буду пользоваться импортными средствами. - Прим. БЕЛТА). Даже если кто-то подарит, я тогда передарю. Свое надо использовать", - сказал глава государства.

Он отметил, что зарубежная продукция в целом не лучше отечественной. "Все оно примерно одинаковое. Но эта - из местного сырья", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президенту подробно рассказали о развитии производства, продемонстрировали широкий спектр выпускаемой продукции. Он попросил передать каждой из присутствовавших на мероприятии женщин какой-то из представленных образцов продукции. Александр Лукашенко подчеркнул, что сувениры оплатит из собственных средств.

Во время посещения предприятия Президент в целом поручил максимально способствовать продажам отечественной косметической продукции как за рубеж, так и не забывать о потенциальных нишах на внутреннем рынке. Например, шире использовать ее в гостиничной сфере, чтобы соответствующая продукция была больше представлена в розничной продаже. "Есть проблемы. Возьмите на контроль и займитесь этим. Чтобы в любом магазине, где он захочет, продавали. Свое надо продавать. У него (ЗАО "Витэкс". - Прим. БЕЛТА) меньше проблем - экспорт большой. Но у нас же есть предприятия, которые на свой рынок не могут пробиться и поставить. Это серьезный вопрос. Хотелось бы, чтобы мы к нему больше не возвращались", - резюмировал белорусский лидер.-0-