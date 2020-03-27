Лукашенко пообещал работникам "Белгипса" помочь с расширением участка дороги от МКАД

27 марта, Минский район /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с трудовым коллективом ОАО "Белгипс" пообещал работникам помочь с расширением участка дороги от МКАД до предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

Работники предприятия рассказали главе государства о проблемах, которые возникают с проездом на работу и обратно по участку дороги от МКАД до деревни Новый Двор, она узкая, там высокая аварийность, есть необходимость расширить ее пропускную способность.

Александр Лукашенко

В связи с этим глава государства подчеркнул, что не видит никаких проблем с тем, чтобы расширить дорогу. "Да, надо расширить, и надо делать бетонную дорогу", - сказал он.

При этом Президент отметил, что поучаствует в решении этого вопроса, но вообще это надо делать совместными усилиями, в том числе и предприятия "Белгипс".

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