Лукашенко пообещал вернуться в Барановичи во втором полугодии после масштабной проверки предприятий

22 марта, Барановичи /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен еще раз посетить Барановичи в начале второго полугодия. Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с активом города и района, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я попрошу запланировать мой визит в Барановичи в начале второго полугодия, чтобы мы видели, как пройдет полгода, и во втором полугодии уже послушали конкретно руководителей. А до этого определитесь в правительстве и области, каким образом вы проверите все субъекты хозяйствования, предприятия и частной формы собственности, и государственной (для меня они все одинаковые, а самое главное - там работают наши люди) на предмет того, что каждое предприятие должно иметь свой план развития", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что все предприятия надо подвергнуть ревизии, побывать на них и посмотреть на их жизнеспособность. "То, чем мы начинаем заниматься в Барановичах, это не шутка. Я сказал, что в Орше мы потеряли половину правительства, не говорю уже о руководителях пониже. Думаю, что вы разумные люди и сделаете из этого соответствующие выводы, - отметил глава государства. - Я готов работать с любым губернатором, с любым руководителем, но должен быть результат. А с руководителями мы отдельно встретимся".

Президент констатировал, что промышленность Барановичского района в несколько раз масштабнее Оршанского. За этот регион тоже возьмутся серьезно. "Поэтому мы еще с руководителями не один раз встретимся. Я специально попросил собрать актив, чтобы он четко представлял, что я требую от вас и что хочу видеть в Барановичском регионе (так будет и по другим). Поэтому готовьтесь, руководители. Главное, это предприятия - сельского хозяйства, строительства, промышленности, транспорта и так далее. Мы должны иметь на каждом предприятии план развития, основой которого является модернизация и совершенствование всех процессов и выход на более высокий уровень", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, что на убыточных предприятиях, пусть они и небольшие, тоже работают люди, поэтому надо подумать и о них. "Если они в убытках, представляете, какая у них зарплата и какие доходы у этого предприятия? В Барановичах 30% предприятий убыточные. Это что, порядок? Вот этого не должно быть реально, а не только по бухгалтерии", - предупредил он.-0-