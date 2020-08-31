Лукашенко попросил Сукало подключиться к работе по обновлению Конституции

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел сегодня рабочую встречу с председателем Верховного суда Валентином Сукало, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что хотел бы обсудить тактические и стратегические темы работы судов. "Если говорить о тактике, то конкретные темы, проблемы, вплоть до уголовных дел, которые находятся на контроле Президента. Что касается стратегии, сейчас очень много разговоров о том, что нам надо каким-то образом переустроить нашу общественно-политическую систему, изменить ситуацию в стране. Перемены, перемены… Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены. Но я хорошо знаю, кто этого хочет, и какие они хотят перемены. Поэтому мы с вами это обсудим. Жизнь на то и есть жизнь, что она должна все время меняться", - пояснил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко и Валентин Сукало

Президент рассказал, что сейчас идет работа уже над третьим вариантом Конституции Беларуси, и попросил председателя Верховного суда подключиться к этой работе. "Я хочу, чтобы вы все-таки как опытный человек свое слово сказали, - добавил глава государства. - И по поводу судов. Многие хотят - и в самом судейском сообществе - некой независимости. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд - в Беларуси. Пусть никто не смеется. Вы-то знаете, насколько я оберегаю вас от разного рода накатов или же телефонных просьб и разговоров. Я часто говорю, что все зависит от судей: если они хотят быть от кого-то зависимыми, значит, они буду отвечать, образно говоря, на эти звонки. Вы никогда от меня тайно не получали ни одного звонка, у нас все открыто. Если Президент контролирует какое-то уголовное дело, я об этом открыто говорю, и вы тоже".

Валентин Сукало

"Поэтому я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, Президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко. Поэтому, я думаю, в новой Конституции мы достойно отразим систему устройства наших судов, исходя из нашего с вами опыта работы за последнюю четверть века. Но ответственно: вносите предложение - распишитесь за это предложение", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Касаясь деятельности судебной системы, Валентин Сукало отметил, что в целом ситуация в ней сейчас стабильная и рабочая, несмотря на некоторую напряженность в городских судах. "Судебная система выполняет те конституционные обязанности, которые на нее возложены", - подчеркнул он.-0-