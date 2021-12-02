Лукашенко: попытка удушить Беларусь находится в общем контексте борьбы против России

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытка удушить Беларусь находится в общем контексте борьбы против России. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы понимаем, что в этом мире надо сохранить ту цивилизацию, которая существовала издревле и существует сегодня на нашем общем Отечестве. Если мы этого не сделаем, мы эту цивилизацию погубим. Пускай сегодня воют, кричат на Западе, что мы ставим перед собой такие цели, но это так", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко пояснил, что под общим цивилизационным пространством понимается территория Беларуси и России, где мирно живут представители огромного количества людей разных национальностей. "И в этом суть нашей цивилизации - что мы никого не угнетали, не угнетаем и не собираемся угнетать, в отличие от них", - обратил внимание Президент. По его мнению, в этом же пространстве должна находиться и Украина. Белорусский лидер выразил уверенность, что украинский народ "отстроит обстановку и выровняет ситуацию", чтобы это стало именно так.

Александр Лукашенко отметил, что внешние деструктивные силы ведут себя отвратительно и пакостно. "Мы это видим. И по Беларуси не получилось мгновенно задушить в прошлом году. Началось медленное удушение. Ясно, что оно в общем контексте борьбы против Российской Федерации, против тех друзей, которые сегодня вокруг России и Беларуси", - сказал глава государства.

"У нас решительная позиция в этом плане. Мы должны не просто выстоять. Мы должны развиваться как следует, двигаться вперед, показывая им, что мы и без них обойдемся. Для этого у нас есть все. Я уверен, что это - общая позиция Государственной думы и вас как руководителя", - заявил Президент.

"Так что вы не переживайте за Беларусь. Мы пока здесь держимся", - продолжил белорусский лидер. Он отметил, что в России сейчас говорят, что белорусы в этом глобальном противостоянии держатся, как в свое время держалась Брестская крепость. "Хороший пример. Мы уже не будем Брестской крепостью, осаждать нас никто не будет. Но если люди не понимают нас, мы попробуем им объяснить, что мы и делаем вместе с россиянами", - сказал Александр Лукашенко.-0-