Лукашенко: порох надо держать сухим, в Беларуси это усвоили на генном уровне

16 июля, Витебск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает важность поддержания в стране боеспособной армии. Об этом он заявил сегодня при посещении 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства во время встречи с военнослужащими напомнил о той ситуации, которая складывалась в мире перед началом Великой Отечественной войны. "Мы войны не хотели, руководство Советского Союза пыталось всячески предотвратить войну, понимая, что трудно будет ее избежать. В связи с этим началось массовое перевооружение, дооснащение армии. Естественно, фашистская Германия, устремленная на восток, понимала, что нельзя допустить перевооружения и модернизации вооруженных сил. Но давайте будем откровенны, мы тогда начало этой войны прошлепали (наше руководство), и нам пришлось заплатить высокую цену за ту победу, которую одержали в 1945 году", - сказал Президент.

Он в том числе рассказал, как через границу СССР, прежде всего на территорию Беларуси, были переброшены специально подготовленные вооруженные формирования. "В форме советских вооруженных сил. Они не только нейтрализовали всю приграничную полосу. Но понимая, что без мостов, переправ невозможно будет осуществить блицкриг в этой войне, они убили практически всех, кто стоял на защите инфраструктуры Беларуси. И в основном поэтому фашистская армия очень быстро прошла всю Беларусь. Фактически основной ударной силой прошили нашу республику", - отметил глава государства.

По его словам, тогда это было типичное начало войны, но с тех пор прошло много времени, и ситуация изменилась. "Неожиданно невозможно начать войну, бросить армады самолетов на территорию даже Беларуси. Не так просто будет преодолеть нашу границу, как тогда. Но основной урок, который я как главнокомандующий, наши руководители и вы, офицеры, вынесли из той жестокой войны, - порох надо держать сухим. И тот, кто не кормит своего солдата, будет кормить чужого. Это не я придумал, но это мы усвоили навсегда, это у нас на генном уровне", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что за последние десятилетия в мире произошло несколько войн, за которыми в Беларуси внимательно наблюдали и изучали этот опыт. Начиная с фактически продолжающейся войны в Афганистане, событий в Ираке, чеченской войны в России и до нынешних столкновений в Сирии, Ливии. "Мы внимательнейшим образом изучали те войны, которые разворачивались за четверть века. И мы, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши Вооруженные Силы. За мою бытность мне приходилось четырежды принимать решения по изменению наших действий в условиях вооруженных конфликтов", - рассказал Александр Лукашенко.-0-