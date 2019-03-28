28 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручал проработать наиболее эффективную транспортную связь Минска с городами-спутниками. Об этом он напомнил сегодня, согласовывая назначение Александра Ласевича председателем Логойского райисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.
"Логойский район меня, честно говоря, настораживает. Я давно там не был на земле, но постоянно летаю над районом и наблюдаю за тем, что там происходит. Очень удобный район. Там можно жить и работать. Фактически город-спутник Минска. Там мы будем развивать Минск - в Логойске, Смолевичах, Дзержинске и других таких городах. Пусть медленно, но процесс этот уже начался. Поэтому развитие Логойск должен получить и за счет будущих жителей, которые, возможно, будут из него приезжать на работу в Минск", - сказал глава государства.
Президент акцентировал внимание на необходимости развития удобного и быстрого транспортного сообщения между Минском и городами-спутниками. Это не только личный или общественный автотранспорт, но и железнодорожное сообщение. "Председатель Мингорисполкома такую задачу уже имеет. Я ему об этом сказал. И он как бывший министр (транспорта и коммуникаций. - Прим. БЕЛТА) этим занимался. Он должен предложить наиболее эффективную связь с такими городами-спутниками", - отметил Александр Лукашенко.
Наряду с этим он обратил внимание и на сферу сельского хозяйства в Логойском районе. "Логойск не должен плестись в хвосте событий в развитии сельского хозяйства, оно должно развиваться не хуже, чем в Минском районе", - сказал Президент.-0-
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