Лукашенко поручил активизировать работу по решению визовых вопросов с ЕС и Россией

2 августа, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству иностранных дел активизировать работу по решению визовых вопросов с Евросоюзом и Россией. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Сергей Румас по итогам состоявшегося у главы государства совещания с руководством Совета Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства поручил Министерству иностранных дел активизировать работу по решению визовых вопросов с ЕС и Российской Федерацией. В ближайшее время МИД внесет свои предложения главе государства", - сказал премьер.

Кроме того, на мероприятии обсуждался вопрос безвизового посещения Беларуси иностранными гражданами. Принято решение расширить безвизовую зону в Гродненской и Брестской областях. "Эти меры будут способствовать развитию туризма, - уверен Сергей Румас. - Мы информировали главу государства о положительной роли, которую сыграли предыдущие решения о безвизовом въезде. Мы также ожидаем увеличения числа туристов".

Как сообщалось ранее, соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и Европейским союзом планировалось подписать до 2 февраля 2020 года - даты, когда вступят в силу изменения в визовый кодекс и шенгенская виза подорожает до 80 евро. Конкретная дата пока не называлась, но обе стороны заявляли о высокой степени готовности необходимого пакета документов и намерении заключить соглашение по мере завершения формальных юридических процедур.

Что касается соглашения о взаимном признании виз между Беларусью и Россией, то его планировалось заключить до конца 2019 года. Работа над проектом этого межправительственного соглашения, начатая в 2015 году, находится на финишной прямой: завершаются необходимые внутригосударственные процедуры, выверяются нюансы его применения.-0-