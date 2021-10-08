Лукашенко поручил Белкоопсоюзу выйти на 90% переработки закупаемой продукции

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Белкоопсоюзу выйти к 2025 году на 90% переработки в собственной системе закупок. Соответствующую задачу глава государства поставил сегодня на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, есть неплохая динамика в глубине переработки - уже до 65% закупаемого сырья перерабатывается на предприятиях Белкоопсоюза. "Но сколько раз мне пришлось убеждать вас в правильности данной стратегии? Как со льном, деревообработкой, кожей и так далее. Конечно, сырьем торговать и барыши по карманам рассовывать было проще. Чем и занимались некоторые ваши бывшие руководители", - отметил Александр Лукашенко.

В целом по стране резервы в переработке огромные, обратил внимание Президент. По плодоовощным консервам доля белорусского товара на рынке - чуть более 50%, по сокам и маринованным овощам - 60%, по детскому питанию - 85%. "И это ваши ниши. Занимайте их. Мы будем вас поддерживать в этом плане. Идите отвоевывайте этот рынок. Зачем мы импортируем столько кетчупов, солянок, фасолевых, грибных консервов, кукурузы и горошка? Мы же все это можем в Беларуси делать. Вы хвастаетесь, что возрождаете народные промыслы, марки, создаете современные торговые знаки. А где результат? Ваша задача - выйти к 2025 году на 90% переработки в собственной системе закупок", - поручил глава государства.

Александр Лукашенко

"Если надо, кооперируйтесь с областями и Белгоспищепромом, которые за 15 лет из 64 заводов по переработке овощей уже половину загубили. Осталось 31 предприятие. А правительство почему-то на все это смотрит сквозь пальцы. Давайте сделаем работу над ошибками, - призвал Александр Лукашенко. - В нашей стране есть отдельные малые производства продуктов по классической домашней технологии. Но их единицы. Считаю, что на государственном уровне никто, кроме Белкоопсоюза, этого не сделает. И вы демонстрируете, что умеете это делать. Распространите на всю страну. И если вам в этом нужна будет поддержка, даже материальная, не только организационная, мы вам ее окажем. Сало, колбаса, вяленое мясо, соленые и маринованные овощи, моченые яблоки, дикорастущие грибы и ягоды - это то, что сейчас является и должно остаться вашей визитной карточкой".

Глава государства пояснил, что речь идет не о том, чтобы заместить объемы производства и конкурировать с крупными мясокомбинатами, предприятиями хлебпрома и пищепрома. "У каждого свой потребитель: кто-то покупает продукты массового производства, кто-то ищет тот самый эксклюзив. Производя его, вы в определенной мере сохраняете белорусские традиции и рецепты, которые совершенствовались веками. Поверьте, люди это оценят", - убежден белорусский лидер.-0-